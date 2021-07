Romina Falconi, il nuovo singolo è ‘Magari vivi’ scritto con Roberto Casalino

[CS] Magari vivi, in uscita il 9 luglio per Freak&Chic, è il nuovo singolo di Romina Falconi scritto insieme a Roberto Casalino, cantautore e autore tra i più ricercati in Italia. Dopo il suo anti tormentone estivo Magari Muori in collaborazione con Taffo Funeral Services e diventato virale grazie all’intelligente ironia che contraddistingue la biondissima cantautrice, le partecipazioni a molti Diversity Awards, madrina e ospite di diversi Pride (ultimo quello di Milano questo 26 giugno insieme al suo compagno di discografica Immanuel Casto), per l’estate 2021 ci canta la sfiga, quel ‘mai una gioia’ che spesso ci diciamo con voce sommessa, un inno alla sfortuna perché comunque vada ci troverà per terra ma a ridere.

“Questo è un inno a prendere la vita così (tutto sta a capire come e dove, da decidere a piacere). – racconta Romina – Noi figli del mai una gioia, pronti a sorridere pure se tutto va a rotoli. Noi che chiediamo scusa pure se cadiamo. Noi che pensiamo che quello delle leggi, il Signor Murphy, era un ottimista. Questo vuole essere un inno al coraggio, un invito a duello a tutti i life coach che credono che basti volerle le cose.

C’è chi ha la buona stella strepitosa, e senza sforzi ottiene tutto, e chi ha la buona stella che è un tipo. Un tipo simpatico.

Siamo baciati dalla fortuna ma più frequentemente trombati selvaggiamente dalla sfiga, non ci arrenderemo mai e cercheremo sempre un segnale che ci faccia ricredere. Rideremo lo stesso”.

“Scritto insieme a Sua Casalinità – Roberto Casalino (creatore rinomato di hit imperiture) e prodotto dalle sapienti mani di un produttore coi contro-cosi: Marco Zangirolami. – conclude Romina Falconi – Con una certa arroganza, seppur appassionatamente speranzosi, vi mostriamo il nostro inno. Benvenuti nel Brutalismo! MAGARI VIVI“.