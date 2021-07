Loredana Errore: ‘Madrid non va a dormire’ è il nuovo singolo

Da venerdì 9 luglio è disponibile, in radio e digitale, Madrid non va a dormire, il nuovo singolo Loredana Errore estratto dall’ultimo album C’è vita (Playaudio di Azzurra Music). Scritto da Federica Carminati e Andrea Valli, nonostante la freschezza musicale, il brano fa riflettere su quanto importante possa essere la musica per superare ogni pensiero negativo.

«Madrid non va a dormire – racconta Loredana – È un esplosione di estate, di voglia di ballare ma soprattutto di musica che, nonostante il Covid e le sue restrizioni, resta sempre il miracolo che ci tira su e che ci fa prendere respiro; per me è e sempre sarà il collante tra cielo e terra dove tutto è possibile, anche volare. Madrid non va a dormire è un brano leggero e profondo, per la resilienza e la voglia di non smettere mai la cura della Musica, nostra consigliera qualsiasi cosa accada».

C’è vita disponibile in formato cd e vinile e in digitale, è stato pubblicato in occasione dei dieci anni di carriera di Loredana Errore. L’album è composto da sette tracce e affronta il tema di quanto sia importante dare valore alla propria vita; i testi sono stati cuciti addosso alla cantante, che dalle negatività e dagli ostacoli che la vita le ha posto davanti è sempre riuscita a uscirne con il sorriso contagioso che la contraddistingue.