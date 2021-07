Cantera Machete: GORI vince il format della Machete Crew

Si è concluso con un successo Cantera Machete, il format ideato dalla Machete crew dedicato alla scoperta di nuovi talenti. E sono stati circa 10mila i giovani artisti che si sono candidati dei quali ottanta hanno avuto la possibilità, dopo una accurata selezione di Jack The Smoker e Charlie King Del Merch, di partecipare a una delle otto puntate in diretta su Twitch sul canale MacheteTv.

Oltre ai candidati hanno preso parte alle live ospiti speciali come Young Miles, Slait, Tredici Pietro, Nitro, Massimo Pericolo, Hell Raton, Giaime e Lazza. Mercoledì 30 giugno è andata in scena la finale (trasmessa in diretta dallo Spazio Lenovo) a cui sono stati ammessi otto talenti: Sevaram, Spika, Zoelle, Gori, Rod’s Royce, Gidac, Pit e Ince.

A imporsi sui contenenti è stato Gori, che si è guadagnato la pubblicazione di due singoli in casting con Columbia Records Italy / Sony Music Italy. Insieme a lui, anche il secondo classificato, Pit, e la terza, Zoelle, avranno la possibilità di realizzare un videoclip ufficiale prodotto da Machete.

Dopo l’estate è prevista anche l’uscita di Cantera Machete Vol.I, compilation in cui figureranno coi loro brani gli 8 finalisti e 3 ripescati tra gli altri candidati, dunque una squadra composta da 11 talenti riuniti sotto il nome di Cantera Machete.