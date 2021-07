Battiti Live 2021: Marco Mengoni ospite speciale dell’ultima serata sabato 3 luglio

“Sono davvero felice di poter annunciare una fantastica sorpresa per il gran finale: Marco Mengoni aprirà l’ultima puntata della diciannovesima edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live”. Così Marco Montrone, presidente di Radio Norba, ha annunciato a sorpresa la partecipazione all’ultima puntata, in programma sabato 3 luglio, del recordman della nostra musica, un cantante da oltre 10 anni protagonista della scena musicale, con 56 dischi di platino e 650 milioni di visualizzazioni per i suoi video.

Marco Mengoni è appena tornato con il successo di Ma stasera, brano dalle sonorità disco funk che segnerà la nostra estate e con cui ha annunciato i suoi primi live negli stadi nell’estate 2022.L’appuntamento è come sempre alle ore 20.45 in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, in streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su radionorba.it e norbaonline.it. È inoltre possibile seguire l’evento attraverso i social di Radio Norba, con l’hashtag #battitilive. Da luglio, infine, è prevista anche la messa in onda dello show su Italia 1.