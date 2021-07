Meduza, sold out a New York per il trio italiano poi il tour europeo

I Meduza, gruppo italiano di musica house composto da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, continua a mettere a segno un successo dopo l’altro a livello internazionale. Il trio di producer, infatti, registra il sold out per il dj-set in programma al Brooklyn Mirage di New York: è l’ennesimo record di un tour americano che conta già 15 live sold out in cui Mattia, Simone e Luca hanno fatto scatenare più di 25000 persone nei più importanti club degli USA, da Atlantic City a Miami, da Houston alla residenza al Wynn Nightlife di Las Vegas, portando anche qui il sound della migliore musica house.

Ma non c’è solo l’America per i Meduza: svelate oggi le prime date del tour europeo che porterà le loro super hit del gruppo nel vecchio continente:

10 luglio Novi Sad, Serbia Exit Festival

Exit Festival 16 luglio Tolosa, Francia Poney Club

Poney Club 6 agosto Gallipoli Riobo

8 e 15 agosto Mykonos Grecia Cavo Paradiso

Cavo Paradiso 12 agosto Zrce Croazia Barrakud Festival

Barrakud Festival 21 e 22 agosto Londra Regno Unito El Row ,

El Row 28 agosto Lido di Jesolo Il Muretto

In Italia, intanto, Mattia, Simone e Luca mettono a disposizione il loro talento per un notevole progetto: i tre producer entrano infatti a far parte del corpo insegnanti di Pro Dj Academy, la scuola digitale per dj e produttori ospitata e progettata dalla Mat Academy di Alessandro Tripi e Nello Greco. I Meduza sono stati scelti come coach delle star della musica house del domani insieme ad altre eccellenze del mondo del clubbing italiano, tra cui Albertino, Luca Agnelli, Adiel, Ilario Alicante, Lele Sacchi e Luca Pechino. Un ulteriore tassello, questo, che si va ad aggiungere alla già strabiliante carriera dei produttori italiani.