Skinny, il rapper catanese ha pubblicato il primo EP: “Fresco, diretto e crudo”

Dal 25 giugno è disponibile Skinny Baby Ep, progetto d’esordio del rapper catanese Skinny, pseudonimo di Noà Magro. A proposito dell’EP Skinny dichiara: «Questo lavoro rappresenta un grande sfida con me stesso. – racconta il giovane artista – L’ho scritto in un periodo difficile. Mi sono trasferito a Milano, mi sono allontanato dalla città che mi ha cresciuto. Da solo, senza amici e ancora minorenne. Non conoscevo nessuno ed ero molto spaesato. Per questo motivo non ho voluto inserire feat, e non ho voluto che uscisse con una Major, perché lo reputo un progetto davvero personale.

Musicalmente sono contento dei brani che ho inserito. È un Ep molto fresco, diretto e crudo. Ho spaziato il più possibile tra diverse sonorità e generi, evitando una staticità musicale e cercando di essere più versatile Spero che questo progetto consacri quello che ho fatto in questi due anni di carriera».

Il primo singolo estratto è Miami in radio dal 25 giugno. Così lo racconta Skinny: «È una canzone estiva che vuole trasmettere good vibese voglia di sognare. Racconta di quanto sia bello e soddisfacente raggiungere i propri obbiettivi e goderseli al 100% e di quanto sia poco importante il giudizio di chi vorrebbe vedermi a terra. Per me simboleggia un traguardo, ovvero potermi permettere di fare un certo stile di vita, di viaggiare, di sognare senza tutte le preoccupazioni che avevo prima».

Ciò che cattura della personalità musicale di Skinny, oltre al timbro vocale riconoscibile in ogni suo brano, è la sua capacità di esprimere qualsiasi pensiero in maniera molto diretta, trasmettendo in ogni canzone e in ogni singola barra molta energia. Di seguito la tracklist:

Catania Hermano Oh Mama Freestyle Backwoods Affari Cellophane Miami Meglio Da Solo