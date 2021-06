Battiti Live, Otranto 01 luglio 2021: il cast della quarta tappa

Giovedì 1 luglio è in programma la quarta puntata del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021 in onda, alle ore 20.45, in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, in streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su radionorba.it e norbaonline.it. Inoltre, per metà luglio è prevista anche la messa in onda su Italia 1.

Tanti gli artisti che calcheranno il main stage di Otranto: Alice Merton, Topic, Elettra Lamborghini, The Kolors, Ernia, Rkomi, Gaudiano, Aiello, Giacomo Urtis, Boomdabash e Baby K, Aka7even, Mr. Rain, Deddy e Federico Rossi.

E poi le coppie che stanno segnando il ritmo di questa estate con le loro hit, Rocco Hunt e Ana Mena, Clementino e Nina Zilla, Noemi e Carl Brave.

Immancabili le esibizioni “on the road”: Annalisa da Grottaglie, La Rappresentante di lista da Giovinazzo e J-Ax con Jake La Furia da Barletta.

Un’altra serata all’insegna di tanta buona musica condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con Mariasole Pollio inviata tra il pubblico. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini.