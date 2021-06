‘Non esiste amore a Napoli’, in uscita la versione vinile dell’album di Tropico

È in pre-order la versione in vinile di Non esiste amore a Napoli (Island Records), il nuovo album di Tropico, progetto discografico dell’autore e compositore Davide Petrella. Dopo Non Esiste Amore a Napoli, Doppler, Contro e Egotrip, e dopo la release del singolo Carlito’s Way, l’artista svela il frutto prezioso del lavoro in studio degli ultimi mesi la cui uscita è prevista prossimamente. Il pre-order del vinile dà accesso ai fan a un’edizione a tiratura limitata del disco, numerato e autografato dallo stesso Tropico.

Nato interamente dalla penna del cantautore e compositore napoletano, Non esiste amore a Napoli comprende 14 tracce dalle sonorità caleidoscopiche. Al fianco di Tropico anche quattro grandi nomi della scena musicale italiana: Calcutta, Coez, Elisa e FRANCO126, che hanno voluto accompagnare Davide in questo suo nuovo viaggio.

Di seguito la tracklist dell’album:

Carlito’s way Non esiste amore a Napoli / feat. Calcutta Geniale C’eravamo tanto amati / feat. Elisa Americano Dint o scuro Bambina Vasco / feat. Coez Non vogliamo diventare grandi Piazza Garibaldi / feat. FRANCO126 Bambolina Voodoo Garage Days Balaclava Non esiste amore a Napoli