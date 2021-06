Lorenzo Fragola torna con ‘Solero’ insieme ai The Kolors, dal 2 luglio

Da venerdì 2 luglio (qui in pre-order) Lorenzo Fragola torna in radio e su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo Solero. Coscritto dallo stesso Lorenzo, il brano vede tra gli autori anche Federica Abbate e Stefano Tognini mentre la produzione è firmata dal producer multiplatino Zef.

E a completare la squadra ci sono i The Kolors che hanno accettato l’invito di Lorenzo ritrovandosi perfettamente nel mood della canzone. Il periodo di riferimento è quello degli Anni Ottanta, mondo che in Solero fa da sfondo ad una collaborazione unica tra artisti che in pochi anni hanno ottenuto grande successo e che non poteva non mettere d’accordo le due major coinvolte (Columbia/Sony Music e Island Records/Universal Music Italia).