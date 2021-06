Battiti Live, Otranto 29 giugno 2021: il cast della terza tappa

Terzo appuntamento con Radio Norba Cornetto Battiti Live, in programma martedì 29 giugno. Lo show si accende alle 21 in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, in streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su radionorba.it e norbaonline.it. Poi, da metà luglio, andrà in onda in prima serata su Italia 1.

La terza serata promette una forte componente internazionale. Sul main stage di Otranto, infatti, sono attesi Sophie and The Giants (anche in duetto con Michele Bravi), il produttore tedesco Purple Disco Machine e Bob Sinclar, dj che ha fatto ballare il mondo intero con i suoi celebri remix e per la prima volta al Battiti Live con We Could Be Dancing e un remix dei suoi più grandi successi.

Grandi nomi anche fra gli italiani: Emma, Rocco Hunt e Ana Mena, Clementino e Nina Zilli, Noemi e Carl Brave, Lil Jolie che duetterà con Carl Brave in Regole, Ariete. Tornano poii Sottotono, Fred De Palma, Ermal Meta, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Gaia e Aiello.

Infine altre tre grandi esibizioni “on the road”: Alvaro Soler da Bari, Arisa da Foggia e Mahmood da Taranto. Un’altra serata all’insegna di tanta buona musica condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con Mariasole Pollio inviata tra il pubblico. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini.