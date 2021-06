Battiti Live, Otranto 27 giugno 2021: il cast della seconda tappa

Dopo il debutto di venerdì 25 giugno, il Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021 riparte domenica 27 giugno, con la seconda delle cinque puntate in onda in diretta alle 21 su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, in streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su radionorba.it e norbaonline.it. È inoltre possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hashtag #battitilive.

Sul main stage del Castello Aragonese di Otranto si alterneranno: J-Ax e Jake, Aka 7even, Fred De Palma, Sottotono, Gigi D’Alessio, Ermal Meta, Gaia, Tancredi, La Rappresentante di Lista, Gio Evan, Boro Boro con Cara, Jasmine e Alessandra Amoroso. E ancora: Dotan, Shade, i Boomdabash e Baby K, Irama, Francesca Michielin, Annalisa e Federico Rossi e poi la coppia del momento, Fedez e Orietta Berti.

Infine gli “on the road”: Malika Ayane da Martina Franca, i Pinguini Tattici Nucleari da Gravina in Puglia e Shiva da Vieste.

Dunque un’altra grande serata di musica, condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con Mariasole Pollio inviata tra il pubblico. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini.