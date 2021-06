L’Arte nel Cuore Onlus torna un scena con due appuntamenti al Salone Margherita

L’Arte nel Cuore Onlus torna in scena a Roma, nel consueto appuntamento di giugno al Salone Margherita di Roma per due appuntamenti. In una scenografia che ha “ripensato” l’intera platea, il 29 giugno gli allievi della scuola e dell’Accademia che nella sua mission forma artisticamente ragazzi disabili assieme a normodotati propongono La Casa è nel tuo Cuore, dove un elegante teatro diventa luogo simbolico ed evocativo di uno Spirito di amore per se stessi, per gli altri, per il mondo.

Ma L’Arte nel Cuore Onlus ha deciso quest’anno di fare il bis, e sempre al Salone Margherita il 6 luglio i giovani artisti saranno impegnati in Il Cuore di un burattino. Ambientato in un luogo sospeso e metateatrale lo spettacolo inizia nella bottega di un vecchio falegname, che grazie al suo buon cuore riesce a percepire una voce, un’anima, una vita, all’interno di un ciocco di legno, e si adopera per darle una forma e un corpo.

“Siamo molto soddisfatti di questi due spettacoli che come L’Arte nel Cuore Onlus stiamo per mettere in scena – ha raccontato la Presidente Alleruzzo – soprattutto in un momento così difficile per via della pandemia che ha limitato e non di poco le nostre risorse economiche. Tuttavia abbiamo mantenuto, anche se con fatica, l’impegno di portare in scena i ragazzi. Questi due spettacoli non sono aperti al pubblico per esigenze di scena, ma chiunque può prenotare il proprio biglietto per la visione online sul nostro sito“.

I due eventi saranno trasmessi sul sito de L’Arte nel Cuore e resteranno online anche nei giorni successivi. La realizzazione dei due spettacoli è stata resa possibile grazie al sostegno di Poste Italiane, ExxonMobil e la collaborazione di Dimensione Suono Soft, Bardi Edizioni, Sisal, Chiesa Valdese (per “Il Cuore di un Burattino”). Le prenotazioni possono essere effettuate ai seguenti contatti: Tel 06.5413755 – info@artenelcuore.it.