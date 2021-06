L’estate di Elettra Lamborghini con ‘Twerking Beach’: è uscito il nuovo EP

Dopo il singolo Pistolero, Elettra Lamborghini pubblica il nuovo EP Twerking Beach (Island Records), quattro tracce per far ballare in questa estate 2021. Pistolero è il primo assaggio del disco, già nella Top5 su tutte le piattaforme digitali (Spotify, Amazon Music, Apple Music e iTunes) e il cui videoclip ha superato i 5 milioni di views su Youtube.

Seconda traccia dell’EP è Bachata senza sosta, bachata che si incolla all’orecchio e sul corpo come sabbia dopo un bagno estivo catapultando in pista. Dà il titolo alla terza traccia dell’ep, ma è anche la formula perfetta per mettere subito in chiaro le cose con lo spasimante di turno: Aspetta e spera, forte di una veste sonora latin dance 100% Shablo, è un campionario di immagini fresche sfondo mare.

Quarto e ultimo giro di danze, Ultimo beso. Elettra viaggia qui sul beat colorato prodotto da Riccardo Scirè, miscelando italiano e spagnolo per dar voce al rollercoaster di emozioni che precedono l’ultimo appuntamento prima di un addio.