Jangy Leeon, il nuovo singolo è ‘Bootcamp’ VIDEOCLIP

Bootcamp è il nuovo singolo di Jangy Leeon, disponibile in digitale da venerdì 25 giugno e di cui è online anche il videoclip ufficiale. Il brano anticipa l’uscita della riedizione di Full Moon Confusion, l’ultimo album del rapper milanese, uscito a fine 2020, e che, a luglio, sarà disponibile in una nuova versione contenente 8 tracce inedite con altri featuring di spessore.

“Questo nuovo singolo – racconta Jangy Leeon – ha un forte sapore hip hop. Si intitola Bootcamp perché con il mio stile voglio trasportare l’ascoltatore nella trincea più profonda della mia musica, dove trova sfogo il mio rap più crudo, da battaglia. Il beat di Gio Lama si può definire ‘hip hop classic’, è prodotto esclusivamente con un MPC e, anche per questo, il brano suona come un grido di rivolta ai trend odierni dettati dai social e alla mistificazione della musica fatta dall’industria“.

L’intento del video, diretto da Rocco Brandini, è quello di riprodurre, soprattutto grazie ai costumi, un ambiente militare, in parte ispirato anche a uno stile molto in voga negli ambienti hip hop newyorkesi degli anni 90 e ben rappresentato, per esempio, dal collettivo Boot Camp Clik.

Nel video ci sono delle comparse di artisti hip hop milanesi tra cui due della vecchia scuola: DJ Dropsy (membro di CKC) e Vincenzo Da Via Anfossi (membro storico della Dogo Gang e della crew 16K) che ha anche avuto un passato da militare.