Airplay radio: Coldplay di nuovo in vetta, Mengoni debutta sesto

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 25.2021 (dal 18 al 24 giugno 2021) che vede Higher Power dei Coldplay riconquistare la vetta (+1) mentre We Are The People di Martin Garrix feat. Bono & The Edge (-1) scivola al secondo posto e Cinema di Samuel & Francesca Michielin sale sul podio (terzi, +1). Secondo i dati EarOne, in quarta posizione c’è Shimmy Shimmy di Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri (+8) che precedono Peaches di Justin Bieber feat Daniel Caesar & Giveon (stabile al quinto posto), Ma stasera di Marco Mengoni (nuova entrata al sesto posto) e Run degli Onerepublic (settimo posto, -1). Completano la Top Ten Marea di Madame (ottavo posto, +1), Iko Iko (My bestie) di Justin Wellington feat. Small Jam (noni, -1) e We Could Be Dancing di Bob Sinclar feat. Molly Hammar (decimo posto, +5). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].

