Shakalab, esce l’album ‘Dieci’: “Intrattenimento e riflessione”

L’estate degli Shakalab – reggae band della scena contemporanea – è nel segno di Dieci (Believe), il nuovo album disponibile nei formati fisico e digitale da venerdì 25 giugno. “È il nostro quarto lavoro e ci sono dieci pezzi che chiudono un cerchio anche con la numerologia a cui siamo molto legati – raccontano i ragazzi – Come sempre facciamo generi che sono poco etichettabili perché spaziamo dall’hip hop alla dancehall al reggae, sempre in connessione con il centro e sud America di pari passo con la nostra Sicilia. E abbiamo giocato anche con l’idea di artisti hip hop a confronto con pezzi lontani da loro: è il caso di Ensi con il soul, di Alborosie alle prese con una ballad low –fi. Alla base c’è sempre l’idea di voler spiazzare il pubblico”.

Innumerevoli le collaborazioni all’interno di Dieci. In ogni pezzo infatti, gli Shakalab hanno collaborato con diversi e numerosi artisti, rendendo il progetto una sorta di mixtape di concezione moderna. Da Inoki, Sud Sound System, Ensi, Shablo, Leslie, sino a Vacca, L’Elfo, Attila, General Levy e Dub Fx, all’interno del nuovo album non mancano le collaborazioni con Apres la Classe, Forelock, Lion D, Kiave, Gioman,Extrapolo e Raphael.

In ogni pezzo trovate anche più di un feat., come nel singolo Parasite, per una commistione di generi, lingue e linguaggi – dice la band.

“Viviamo la musica come risorsa e in Dieci abbiamo cercato di inserire elementi molto diversi anche sul piano cronologico. Questo perché ogni album, per noi, è la fotografia dell’anno in cui viene fatto. E poi, da partymakers quali siamo, c’è sempre una buona dose di ironia per abbracciare il reggae sia coma forma di intrattenimento sia come esperienza che susciti idee, riflessioni su quello che sta succedendo”.

Di seguito la tracklist di Dieci:

Radio Maghreb feat. Dub Fx Parasite feat. Inoki & Sud Sound System Dancehall King feat. Ensi & Attila Tartaruga feat. General Levy Mezzo Pezzo Freestyle Sin Dinero 2.0 feat. Leslie Giganti feat. Alborosie ( prod. By Shablo) Big Babol feat. Vacca & L’Elfo Mezcal Margarita feat. Après La Classe Dieci feat. Forelock, Lion D, Kiave, Gioman,Extrapolo, Raphael

Il prossimo tour sarà una bomba nucleare: non vediamo l’ora di recuperare quello che abbiamo perso. Siamo pronti!

