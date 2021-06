Il Tre, le date del tour estivo ‘Io non sono come te’ INFO

[CS] Il Tre annuncia le date del tour estivo Io non sono come te, che da luglio attraverserà l’Italia toccando i maggiori Festival del Paese nei prossimi mesi estivi. Il tour segue l’uscita di ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo, il primo album del giovane artista (già certificato ORO) che ha debuttato direttamente al n.1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk degli album più venduti.

Queste le date annunciate:

Sabato 17 luglio 2021 | Ferrara @Ferrara Summer Festival – Piazza Trento e Trieste (+ Emis Killa e Jake La Furia + Random)

Ferrara @Ferrara Summer Festival – Piazza Trento e Trieste (+ Emis Killa e Jake La Furia + Random) Mercoledì 11 agosto 2021 |Sant’Egidio (TE) @Onirico Festival (+ Giaime opening)

|Sant’Egidio (TE) @Onirico Festival (+ Giaime opening) Sabato 28 agosto 2021 | Fossano (CN) @Wake Up Festival – Piazza degli Acaja

| Fossano (CN) @Wake Up Festival – Piazza degli Acaja Lunedì 13 settembre 2021 | Catania @Villa Bellini (+ Emis Killa e Jake La Furia + Random)

I biglietti sono disponibili su vivoconcerti.com venerdì 25 giugno alle ore 14.00 e presso tutte le rivendite autorizzate mercoledì 30 giugno 2021 ore 14:00.