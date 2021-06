Battiti Live, Otranto 25 giugno 2021: il cast della prima tappa

Radio Norba ha annunciato il cast completo della prima tappa di Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021, in programma venerdì 25 giugno al Castello Aragonese di Otranto con la conduzione di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. La serata è il primo dei cinque appuntamenti live ed è trasmesso in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, in streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su radionorba.it e norbaonline.it. Poi, da metà luglio, andrà in onda in prima serata su Italia 1.

Ecco, allora, chi è atteso sul palco: Sangiovanni, Fedez con Orietta Berti, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri,Francesca Michielin, Capo Plaza, Mara Sattei, Coma Cose, Irama, Annalisa e Federico Rossi, Deddy, Gazzelle, Shade, Boomdabash con Baby K, Dotan, Master Kg, Arianna, Andrea Damante e Nek. Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Colapesce Dimartino da Polignano a Mare, Noemi dal Minareto di Selva a Fasano e Alessandra Amoroso dal cuore barocco della sua Lecce.

Anche quest’anno nel cast del Radio Norba Cornetto Battiti Live c’è l’attrice e webstar Mariasole Pollio, che avrà come sempre il ruolo di mettere in contatto il pubblico con gli artisti. La regia televisiva è ancora una volta affidata a Luigi Antonini.