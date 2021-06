Nameless Music Festival: annunciati Afrojack, Dj Snake, Lil Pump e Tiësto

Si scaldano i motori per il Nameless Music Festival, in programma dal 09 al 12 settembre 2021 nella nuova location tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC). L’evento ospiterà sui suoi palchi quattro headliners di fama mondiale, che con la loro musica scuoteranno il pubblico del Festival dando vita a esibizioni senza precedenti: Afrojack, Dj Snake, Lil Pump e Tiësto.

«Oggi più che mai il nostro paese ha bisogno del ritorno di eventi con un elevato valore sociale e culturale, e noi siamo qui per fare la nostra parte affinché tutto questo avvenga in totale sicurezza – dichiara Alberto Fumagalli, CEO & Founder di Nameless Music Festival – Dal 01 Luglio, infatti, saremo pronti con la tecnologia per effettuare la validazione automatica dei green pass all’ingresso e garantiremo un servizio di tamponi antigenici rapidi per coloro che non saranno ancora vaccinati. A distanza di 2 anni dall’ultima edizione, con questi annunci vogliamo ridare un po’ di speranza ai nostri fan, nell’attesa di avere certezze sulla possibilità di svolgere il Festival a settembre. Ci auguriamo che presto governo e regioni prendano coscienza del fatto che con le giuste regole ed il buon senso si può e si deve ricominciare a vivere».

La line up del Nameless Music Festivalpromette di essere estremamente eterogenea e di abbracciare trasversalmente più generi musicali, dall’elettronica all’hip hop, dalla trap alla latin music, attraverso i tre palchi su gli artisti si esibiranno: Lake Tent, Mountain Stage e Igloo Stage.

Lake Tent : Benny Benassi , Joel Corry , Merk & Kremont , Morten , Purple Disco Machine , Topic , Boss Doms , Dj Aphrodite , Dopamine , Droeloe , Duke & Jones , EDMMARO , Habstrakt , Hannah Wants , Mazay , Riva Starr , Rudeejay e Vize .

: , , , , , , , , , , , , , , , , e . Mountain Stage : nelle esplosive esibizioni di Elettra Lamborghini , Ernia , Fred De Palma , Gue Pequeno , Luchè , Madame , Seven Zoo , Noyz Narcos , Rkomi , Tony Effe , Ana Mena , Boro Boro , Bresh , Dj TY1 , Fsk Satellite , + Greg Willen , Geolier , Mambolosco , Night Skinny , Rhove , Rosa Chemical e Touché .

: Igloo Stage : Eli Brown , Ralf , The Shapeshifters , Armonica , Astrality , Bassel Darwish , Havoc & Lawn , Giancarlino , GNMR , Luca Vera , Mind Enterprises live , Modular Project e MAGNVM! .