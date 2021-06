MartiniLiveBar, il 1° luglio la performance in Terrazza è di Guè Pequeno

Torna #MartiniLiveBar, evento live che il 1° luglio ospita l’icona dell’hip-hop Gué Pequeno per un inedito show dall’iconica Terrazza milanese. Dopo Coma_Cose, Boss Doms, Nitro, Chadia Rodriguez e Gemitaiz insieme alla sua band, il palcoscenico nel cuore di Milano ospita il rapper alla sua prima live performance in streaming dell’anno: “Sono felice di suonare in una cornice come quella della mia Milano – commenta Gué Pequeno – su un rooftop da cui vedo la mia città che tanto mi ha ispirato. È stupendo ripartire proprio da qui”.

Nella diretta live delle 19:30 Gué Pequeno si racconterà in pochi minuti a tutti coloro che si collegheranno ai canali social del brand e, sorseggiando un MARTINI Fiero&Tonic, parlerà non solo di musica ma anche di arte, cinema, viaggi, per poi esibirsi da uno dei luoghi più inconici che guardano Milano: Terrazza Martini.

Il sesto appuntamento con #MartiniLiveBar è, dunque, fissato per giovedì 1° luglio alle ore 19.30 dalla Terrazza MARTINI di Milano. Sarà possibile seguire il live streaming dell’evento sui canali Facebook @MartiniItaly e Instagram @Martiniit, e su quello del rapper @therealgue. #MartiniLiveBar riprenderà, poi, a settembre con un nuovo artista musicale che verrà svelato prossimamente.