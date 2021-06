‘Luca’, esce la colonna sonora originale del film Disney e Pixar

[CS] Walt Disney Records pubblica la colonna sonora originale del film Disney e Pixar Luca, disponibile su tutte le piattaforme, realizzata e prodotta dal compositore Dan Romer. La colonna sonora è stata registrata da un’orchestra composta da 82 elementi al Newman Recording Stage, sotto la direzione di Mark Graham (Romer ha suonato la fisarmonica e la chitarra acustica).

Enrico Casarosa, regista di Luca, si è rivolto a Romer per creare qualcosa di adatto al film e che trasmettesse il punto di vista giovanile del protagonista principale, Luca. “Amo il suo stile, la sua abilità come fisarmonicista e la sua capacità di unire il suo stile con le sfumature della musica italiana per questa colonna sonora ” – racconta il regista.

Il film è ambientato sulla Riviera Italiana durante la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60. Ma, Romer ha dichiarato: “Enrico voleva qualcosa che somigliasse a un riferimento, a una memoria, più che delle musiche accurate dal punto di vista storico. Mi ha detto che voleva una versione più italiana dello genere e stile di musica che già faccio e questo è stato davvero entusiasmante e liberatorio!”.

Il compositore ha apprezzato, in particolare, lavorare alle sequenze oniriche del film dove Luca sogna di volare, esprimendo la propria sensazione di libertà. “Richiedevano una strumentazione estremamente ricca e solitamente anche dei ritmi piuttosto selvaggi” – racconta anche Romer che conclude: “È stata una vera gioia comporre una colonna sonora così melodica e sono felicissimo che gli spettatori di tutto il mondo potranno godere della visione di questo film”.