Ghali, Liberato e J Lord insieme nel singolo a sorpresa ‘Chiagne ancora’

Esce, a sorpresa, il nuovo singolo di Ghali dal titolo Chiagne ancora insieme a Liberato e J Lord, giovanissimo artista fra le voci della nuova scena hip hop italiana. Il brano edito Atlantic Warner/Sto Records è come sempre nel lavoro di Ghali una vera e propria sorpresa, un progetto speciale che si distingue sia per la composizione del trio sia per struttura, sonorità ed intenzioni. Nella canzone si alternano l’italiano al napoletano, il rappato a linee melodiche raffinate e anche la produzione curata da AVA, Mojobeatz e Liberato, alterna sonorità scure tipiche della trap a momenti pop di apertura e leggerezza.

“Questo brano nasce sul divano di casa di AVA; avevamo una strofa quasi freestyle che non sapevamo come proseguire. Quando ho chiuso gli occhi mi sono immaginato una voce: J Lord, artista napoletano che avevo scoperto da un po’. Abbiamo lavorato il brano da grandi artisti, incontrandoci e limando più volte le strofe come se fosse un pezzo di design. Sentito il ritornello mi sono immaginato subito la voce di LIBERATO artista che stimo moltissimo; mi suggestionava questo allineamento dei pianeti fra Baggio e Napoli. Questo pezzo ha avuto una genesi da laboratorio, molto artigianale e collaborativo, è sicuramente un modus operandi che utilizzerò anche in futuro” – racconta Ghali.

Da mercoledì 23 giugno è disponibile sul canale YouTube di Ghali anche il videoclip ufficiale del brano, diretto dal duo parigino Argo. Nel video per la prima volta l’iconica G Varsity jacket disegnata da Ghali come anteprima di United Colors of Ghali, la capsule collection firmata dall’artista con il marchio internazionale United Colors of Benetton.