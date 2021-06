Football Rock Live: il cast aggiornato e i biglietti INFO

Si aggiorna il cast di Football Rock Live, concerto//evento charity che avrà luogo il 24 agosto all’Arena Civica Gianni Brera di Milano. Dopo la presenza di Oscar Anton, Boro Boro, Michele Bravi, Clementino, Jake La Furia, Alice Merton, Shade, Alvaro Soler e Nina Zilli si aggiungo ora: J-Ax, Arisa, Giusy Ferreri, Gaia, Epoque, Claptone, Emis Killa, Merk & Kremont e Matt Simons.

La direzione del casting a cura di Chandrika Anna Merzari//Maya Sound Agency e quella artistica affidata a Saturnino Celani hanno già delineato una lista di convocati da Champions League. E non è tutto: a luglio verrà svelato il cast al completo.

I biglietti per partecipare in presenza all’evento, si possono acquistare da oggi su Ticketmaster e sono inoltre aperte e disponibili anche le prevendite per assistere e sostenere il concerto – evento charity:

in streaming tramite la piattaforma A-LIVE a questo link

tramite la piattaforma A-LIVE a in presenza su Ticketmaster disponibili a questo link.

“Puoi andare in qualsiasi parte del mondo e non conoscere la lingua, ma con un pallone tra i piedi o una chitarra in mano, non resterai solo a lungo, sono entrambi due linguaggi universali. Questo è Football Rock – dichiara Helga Leoni (Presidente e founder) – Ringraziamo di cuore tutti gli artisti e i calciatori e calciatrici che saranno con noi in questa grande impresa”.

La Line Up lato calcio, coordinato da Letterio Pino, è anch’essa un autentico Parterre de rois. Sia per il mondo del calcio maschile, che quello femminile, hanno risposto: Giorgio Chiellini (testimonial Insuperabili), Robin Gosens (Atalanta), Matteo Darmian (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Ciro Immobile (Lazio), Veronica Boquete (Milan), Francesco Caputo (Sassuolo), Kristin Carrer (Juventus), Remo Freuler (Atalanta), Valentina Giacinti (Milan), Manuela Giugliano (Roma), Pepe Reina (Lazio) Chiara Marchitelli (Inter), Giuseppe Marotta (Inter), Weston McKennie(Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Linda Tucceri Cimini (Milan), Jordan Veretout (Roma), Christian Kouame (Fiorentina), Spillo Altobelli, Evaristo Beccalossi, Luis Alberto (Lazio), Carlo Pinsoglio (Juventus), Deborah Salvatori Rinaldi (Milan), Igli Tare (Lazio), Eleonora Goldoni (Napoli), Martina Rosucci (Juventus)

Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Onlus “INSUPERABILI” associazione che dal 2012 si occupa di rendere possibile l’attività sportiva e calcistica a ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale, ed a Frida’s Friends, CUAMM – Medici con l’Africa e Fondazione Condividere.