Boomdabash e Baby K: il videoclip di ‘Mohicani’

È disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di Mohicani (etichetta Soulmatical – Polydor /Universal Music Italy), il nuovo singolo dei Boomdabash & Baby K. Diretto da Fabrizio Contee e prodotto da Borotalco Tv, il video è un concentrato di energia e vitalità che ben rispecchia il mood del brano, un duetto che lascia senza fiato, un mix esplosivo di entusiasmo e positività, elementi che ben contraddistinguono le personalità di Boomdabash e Baby K. Un vero e proprio omaggio alla forza della musica che con la sua naturale forza riesce a capovolgere anche le situazioni più difficili e complicate. Il video esalta pienamente il valore universale della musica, un linguaggio comprensibile davvero a tutti, senza distinzione di razza, colore e religione.

In una tipica calda giornata salentina, nella prima parte del video, un grosso ingorgo stradale causato da un tir in panne sulla strada si trasforma da momento di forte tensione da parte delle persone in coda ad una vera e propria festa capace di unire e superare ogni confine. Baby K e Boomdabash, accompagnati da ballerine e ballerini multietnici, si scatenano sulle note di Mohicani dando vita ad una vera e propria Street Parade. L’atmosfera diventa presto quella delle realtà di strada Giamaicane e degli storici street-live di Africa Bambaataa.

E la festa prosegue poi fino a tarda notte tra luci fluo e ritmi incalzanti in una piana desertica dal sapore quasi esotico con una coreografia capitanata ad hoc da Baby k e da un corpo di ballerine. Un’atmosfera avvolgente trascinata dal ritmo contagioso dei Boomdabash e Baby k, lascia così nella notte dei Mohicani un segno indelebile sulla pelle, proiettando tutti i partecipanti immediatamente nel clima tipico della dance hall: con la musica e la danza il Salento diventa a tutti gli effetti come la Giamaica.