Aka 7even, Deddy e Tancredi: nuovi appuntamenti instore per i talenti di Amici20

Non si arresta la scia del successo dell’ultima edizione di Amici, che in questi mesi ha visto fiorire numerosi talenti del ballo e del canto. E proprio per sfruttare il momento fortunato e per accontentare centinaia di fan, continua il tour instore per Aka 7even, Deddy e Tancredi gestito da I-Musiclab. Di seguito il calendario aggiornato per i tre giovani artisti.

Aka 7even

“Sarà bellissimo incontrarvi agli Instore di Milano, Torino, Bologna e Roma, ma non mi basta. Ho fatto aggiungere altre date, giusto per. (Perché vi voglio bene 💕)“, scrive Aka 7even sul suo profilo Instagram (qui la nostra intervista). Questi i gli appuntamenti:

Venerdì 25 giugno ore 17.00 SALERNO MAXIMALL

MAXIMALL Sabato 26 giugno ore 21.00 CERVIA ARENA A PINARELLA

ARENA A PINARELLA Lunedì 28 giugno ore 17.30 PIOVE DEL SACCO (PD) CC PIAZZA GRANDE

Deddy

Deddy incassa Ancheincassa sold out e certificazioni, l’ultima in ordine di tempo è il Disco d’Oro per l’album Il cielo contromano ( qui la nostra intervista ). “ Non finirò mai di dirvi grazie. Ad ogni piccolo traguardo, per ogni sogno che si realizza, vi sono sempre grato e spero di riuscire a trasmettere tutta la mia gioia! Siete fantastici“, il commento del giovane talento.

26 Giugno 2021 @ 17:00 – Salerno Sabato 26 giugno ore 17.00 SALERNO MAXIMALL

MAXIMALL Martedì 29 giugno ore 17.00 PIOVE DEL SACCO (PD) CC PIAZZA GRANDE

Tancredi

Semifinalista di Amci20, Tancredi ha pubblicato l’EP di debutto Iride che contiene la hit Las Vegas (qui la nostra intervista). “Caldo, estate, occhiali, sguardi ammiccanti, partite a briscola, musica, mare, creme solari spalmate alla vicina di ombrellone, una settimana enigmistica un po’ particolare e un amore estivo fuori dagli schemi. Se ti sei perso il video di LAS VEGAS corri a vederlo e fammi sapere se ti piace”, scrive Tancredi su IG. Ecco i prossimi appuntamenti instore:

Mercoledì 30 giugno ore 17.00 PIOVE DEL SACCO (PD) CC PIAZZA GRANDE