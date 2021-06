Il ritorno di Marco Mengoni con il singolo ‘Ma stasera’ TESTO

Da venerdì 18 giugno è in radio e digitale (disponibile in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music) Ma Stasera, il nuovo singolo di Marco Mengoni, scritto insieme a Davide Petrella (Musica di F. Catitti/F. Abbate/D. Petrella) e prodotto da Purple Disco Machine. Il brano è un’immersione nelle sonorità della disco-funk e dell’elettronica degli Anni 80 rielaborate per renderle contemporanee e fotografa un rapporto umano ricco di contraddizioni.

Ma è anche un invito a concentrarsi sull’attimo che sta per arrivare, un invito a dare il giusto peso e valore ad ogni momento di questa socialità che sta tornando, a riflettere sulla ripartenza dopo un periodo complicato, ripartenza che inizia proprio da “questa sera” e che ci proietta in un futuro nuovo.

Ad accompagnare il singolo, dal 21 giugno è disponibile anche il video ufficiale di Ma Stasera realizzato in Sardegna, nello scenario unico de La Maddalena, con la regia di Roberto Ortu. Un video ricco di riferimenti ad elementi iconici e senza tempo degli Anni Ottanta che continuano a vivere anche oggi, immagini che parlano di viaggio, libertà, amicizia, importanza di vivere il qui e ora, dal sapore estivo pizzicato da quel sentimento agrodolce che accompagna le giornate e le sere di questa stagione.

Marco Mengoni Ma stasera TESTO

Mi son sbagliato a parlarti di

scusami che disastro

quello che provo per te sembra avorio ma invece è alabastro

ti ho scritto un libro di pagine vuote ma non ci riesco

stare qui con te

Quel sorriso è fuoco amico

schegge impazzito adesso che vuoi

guarda il cielo portami indietro

i mostri nel vetro sembriamo noi

cosa pensi quando tiri

poco prima che mi chiami

sento tutti i tuoi respiri

sfioro con le mani

Ma stasera corri forte ti vedo appena

per raggiungerti, per non lasciarti andare

e stasera la tua voce non è lontana

e prova a prendermi ma non voglio scappare

e anche se ti come un’illusione perfetta

vengo verso di te, vorrei questa notte fosse eterna

ma stasera corri forte ti vedo appena

e per raggiungerti, per non lasciarti andare

andare via

Senza di te nei locali la notte io non mi diverto

a casa c’è sempre un sacco di gente ma sembra un deserto

tu ci hai provato a cercarmi persino negli occhi di un altro

ma resti qui con me

Quel sorriso è fuoco amico

schegge impazzito adesso che vuoi

guarda il cielo portami indietro

i mostri nel vetro sembriamo noi

cosa pensi quando tiri

poco prima che mi chiami

sento tutti i tuoi respiri

sfioro con le mani

Ma stasera corri forte ti vedo appena

per raggiungerti, per non lasciarti andare

e stasera la tua voce non è lontana

e prova a prendermi ma non voglio scappare

e anche se ti come un’illusione perfetta

vengo verso di te, vorrei questa notte fosse eterna

ma stasera corri forte ti vedo appena

e per raggiungerti, per non lasciarti andare

andare via

Quanto mi odio quanto tu mi fai sentire

come un’idea che puoi bruciare

Ma stasera corri forte ti vedo appena

per raggiungerti, per non lasciarti andare

e stasera la tua voce non è lontana

e prova a prendermi ma non voglio scappare

e anche se ti come un’illusione perfetta

vengo verso di te, vorrei questa notte fosse eterna

ma stasera corri forte ti vedo appena

e per raggiungerti, per non lasciarti andare

andare via

andare via