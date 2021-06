Andrea Damante, fuori il singolo ‘Understatement pt. 1’ con la voce di Brigetta Truitt

Da venerdì 18 giugno è disponibile su Spotify, negli store digitali e in radio Understatement pt. 1, il nuovo singolo di Andrea Damante. Al centro del brano, che segna il debutto in casa Warner Music Italia, c’è una storia d’amore complessa, sofferta, raccontata dal punto di vista femminile attraverso le parole della giovane protagonista cui dà voce pop singer statunitense Brigetta Truitt.

Brano dal sound internazionale, Understatement pt. 1 è fatto di sonorità pop, un ritornello che ti resta subito in testa, un drop potente pieno di bassi. Una perfetta alchimia che non perde occasione di stupire l’ascoltatore, come promette di stupire anche il videoclip in uscita il 25 giugno, che riserva alcune sorprese a livello di cast, che sicuramente entusiasmeranno i giovani follower di Andrea. Insomma, gli ingredienti per farne una hit estiva ci sono tutti.

Credits Understatement pt. 1

Scritto da Gabriella Grombacher, Lo Lind, Johannes Herbst, Daniele Autore, Andrea Damante

Prodotto da Andrea Damante, Danusk, Johannes Herbst

Edizioni Friuli Eventi, 13 Cherry Stems, Lo Quality Songs/Prescription Tracks, Ultra Music Publishing Europe