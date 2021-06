Jack Savoretti presenta ‘Europiana’: “Un album per far sentire bene chi l’ascolta”

Sono trascorsi due anni da Singing to Strangers e, in questo inizio estate, Jack Savoretti con il progetto Europiana (EMI Records / Polydor X Universal Music), in uscita venerdì 25 giugno. Anticipato dal singolo Who’s Hurting Who feat. Nile Rodgers, “questo è un album particolare – racconta l’artista – perché non lo avrei fatto se non avessimo vissuto questo anno e mezzo. Come tutti mi sono trovato in casa senza possibilità di viaggiare e dare ai miei figli le esperienze dell’estate, delle vacanze e quello che comportano, ovvero il gusto della libertà

Volevo album che fosse la colonna sonora alle mie memorie di libertà.

JACKSAVORETTI

Così, dal ricordo è nato Europiana, che affonda le radici nel passato in un presente così difficile. “È nato dal mio guardare indietro, dall’infanzia a oggi, e alla musica europea che specialmente estate ha accompagnato le mie estati. – spiega Savoretti – Ho scoperto quanto è speciale la nostra musica in Europa e quanto sia spesso sottovalutata. Si parla di Eurovision ma questo show non rappresenta tanto la musica europea quanto la tv europea. Io, invece, volevo far sentire la musica europea degli ultimi 50 anni fino a oggi”.

“Fino agli Anni Sessanta la musica europa era legata alla melodia e al cantautorato, ma con gli Anni Settanta sono arrivati il groove e il ritmo dall’America. – racconta ancora il cantautore – Quando questi mondi si sono incontrati e scontrati è nato quello che io chiamo Europiana. Alla luce di ciò, ero convinto che fosse importante registrare questo lavoro in un posto importante e per fortuna, a fine 2020, siamo riusciti a chiuderci agli Abbey Road Studios. Era come se avessimo liberato animali selvaggi che erano in noi per dieci giorni!

È stato emozionante, con un’energia che non sono mai riuscito a catturare negli album precedenti. Questo lavoro ha dentro sudore e sangue e ne sono fiero proprio perché celebra la libertà, quello che noi in inglese definiamo ‘sense of occasion’. La sensazione che qualcosa stia per accadere. Spero sia colonna sonora di questa estate e vorrei che fosse un album per far sentire bene chi l’ascolta“.

Di seguito la tracklist di Europiana, dal 25 giugno:

I Remember Us Secret Life Who’s Hurting Who When You’re Lonely More Than Ever Too Much History Dancing in The Living Room Each and Every Moment The Way You Said Goodbye Calling Me Back To You War of Words

Ecco un estratto video dalla conferenza stampa.