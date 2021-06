David Garrett, ‘ALIVE Tour 2022’: le date italiane INFO

Il rocker violinista David Garrett ha annunciato l’ALIVE Tour 2022, tour mondiale nuovo di zecca che segue la pubblicazione dell’album Alive, My Soundtrack e sostituisce quello precedentemente programmato. “Non vedevo l’ora di esibirmi dal vivo per voi – ha dichiarato ai fan – e speravo di poterlo fare almeno nel 2021, ma non è stato possibile. Per quanto questo mi rattristi, sono come sempre determinato a guardare oltre e sono elettrizzato al pensiero di potervi presentare un nuovo show, basato su ALIVE, per il prossimo anno. Sogno già il momento in cui nel 2022 ci ritroveremo e torneremo a goderci i concerti tutti insieme”.

La tournée (organizzata da International Music and Arts) toccherà l’Italia per sei concerti, ecco le date:

08 aprile 2022 Milano , Mediolanum Forum di Assago

, Mediolanum Forum di Assago 11 maggio 2022 Bolzano , Pala Onda

, Pala Onda 12 maggio 2022 Conegliano (TV) , Zoppas Arena

, Zoppas Arena 14 maggio 2022 Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 15 maggio 2022 Genova, RDS Stadium

A queste date nei nei palasport seguirà lo show già annunciato nel cartellone della stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla, il 25 luglio 2022. I biglietti precedentemente acquistati per l’Unlimited Live 2020 e per le date riprogrammate nel 2021, restano validi per le date corrispondenti dell’ALIVE TOUR 2022. Le prevendite sono aperte nei circuiti autorizzati online e sul territorio Ticketone.it, Ticketmaster.it e Vivaticket.com.