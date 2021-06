Anna Tatangelo, il nuovo singolo è ‘Sangria’ feat. Beba

[CS] Da venerdì 18 giugno è in rotazione radiofonica Sangria feat. Beba, singolo nato dalla stima reciproca tra le due artiste ed estratto da Annazero il nuovo album di Anna Tatangelo, disponibile in streaming e digitale. “Sangria – commenta Anna Tatangelo – è un brano dedicato alle donne e all’empatia che si crea dalla comprensione reciproca che spesso si instaura tra di noi. Ho scelto di cantarlo con Beba perché è una donna molto forte, ma allo stesso tempo molto dolce. E poi è bravissima, una rapper con un’estrema padronanza della voce.”

Annazero, anticipato dal successo di Guapo feat. Geolier, di Fra me e te feat. Gemitaiz, due grandi collaborazioni con due nomi di punta del rap italiano che hanno segnato l’inizio di un nuovo percorso intrapreso dalla cantautrice, e dall’ultimo singolo Serenata, rappresenta per Anna una rinascita completa: una fenice che risorge dalle proprie ceneri, un cambiamento iniziato e compiuto sia a livello musicale sia a livello umano, per ricominciare da zero.