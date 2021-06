A Roma si raddoppia, nuova apertura per Healthy Color di Sfera Ebbasta

Healthy Color, il Healthy fast food di Sfera Ebbasta, Andrea Petagna e Marcelo Burlon, raddoppia a Roma inaugurando il 23 giugno il nuovo store in Via Gallia 230 in zona San Giovanni. L’apertura del nuovo Healthy fast food nella capitale arriva dopo Milano e il primo locale a Roma in Via Leone IV 64 e sono previste ulteriori aperture della catena salutare di healthy fast food a Napoli, Torino, Parma, Milano e non solo.

“Cerchiamo di sensibilizzare il nostro pubblico verso una maggiore attenzione al proprio corpo e al proprio organismo. Con Healthy Color mangiare sano è anche sinonimo di gusto e divertimento” dichiarano Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna.

Tra le novità del menu, in arrivo i Burger di Beyond Meat, 100% vegetali con consistenza e sapore incredibilmente uguali alla vera carne: la scelta ideale per chi predilige un tipo di alimentazione vegana o vegetariana. Oltre che in store e con ordini take away direttamente presso il punto vendita di Via Gallia 230, per chi abita nelle zone vicine sarà possibile vivere l’esperienza Healthy Color anche a casa propria, con il servizio delivery di Uber Eats o attraverso i rider di Healthy Color.

Come per ogni store, l’interior design del fast food di Via Gallia porta la firma degli street artist Motorefisico: colori, geometrie e led accolgono i clienti in una dimensione unica e futuristica. Infine, anche la nuova sede è aperta con orario continuato nel pomeriggio con il servizio di Healthy Bar: caffè, cappuccini colorati alla curcuma, alla barbabietola o alla spirulina, tisane, centrifughe e tante altre sfiziosità son pronte ad accogliere i clienti nelle ore centrali della giornata. A disposizione anche un servizio Wi-Fi gratuito.