Måneskin protagonisti su TikTok, numeri record per il profilo della band

Dopo il trionfo all’Eurovision Song Contest 2021, i Måneskin sono sbarcati su TikTok con il loro profilo ufficiale @therealmaneskin e sono pronti a incontrare e interagire con la community globale con video inediti, dietro le quinte e LIVE imperdibili.

Un arrivo richiesto a gran voce dagli stessi fan della band romana che, nelle passate settimane, su TikTok, hanno popolato il trend #VogliamoIManeskin con migliaia di video, totalizzando oltre 63 milioni di visualizzazioni. Un trend che testimonia quanto TikTok sia sempre più parte della cultura contemporanea, in grado di creare tendenze o, come in questo caso, trasformare un successo locale in un movimento globale in grado di coinvolgere e ispirare tutta la community.

Per rendere il loro arrivo su TikTok ancora più speciale, e restituire alla community l’energia che in questi mesi li ha accompagnati, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan saranno in diretta su TikTok LIVE in collegamento da Berlino, mercoledì 16 giugno alle 17:00 ora italiana per una performance musicale con alcuni dei brani più celebri. Oltre al loro più recente successo, durante la LIVE la band si esibirà con altri successi tra cui I WANNA BE YOUR SLAVE (recentemente certificata disco d’oro e con più di 75 milioni di streaming), Beggin’ (entrambi nella Top 50 di 28 Paesi) e CORALINE (disco d’oro).

Carismatici e instancabili, i Måneskin volano anche su TikTok. Solo l‘hashtag #Maneskin conta oltre un miliardo e mezzo di visualizzazioni; mentre è “Beggin‘” la loro canzone più utilizzata – oltre 462 mila video creati dalla community, seguita da “ZITTI E BUONI” con oltre 113 mila video creati e “Torna a casa“, oltre 82 mila video. Intanto, il primo video pubblicato sul loro profilo – che ritrae Ethan alla batteria – in poco più di 24 ore ha totalizzato oltre 400 mila visualizzazioni raccogliendo oltre 100 mila like.