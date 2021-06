Billie Eilish, esclusivo incontro online con Mondadori Store INFO

[CS] Mondadori Store organizzerà un esclusivo evento online per i fan italiani della superstar americana Billie Eilish, giovedì 29 luglio alle ore 18.30 (ora italiana). Sarà l’unica occasione di incontrare la cantante in vista dell’uscita del suo nuovo album, Happier than Ever, disponibile in tutto il mondo a partire da venerdì 30 luglio. Per partecipare occorrerà pre-acquistare una copia del nuovo album di Billie Eilish.

Per scoprire come partecipare all’evento digitale, visitare: www.mondadoristore.it/billie-eilish-evento-online-cd/

L’incontro avverrà online su Zoom e vi potranno assistere tutti coloro che pre-acquisteranno una copia di Happier than Ever + evento su Mondadoristore.it. In diretta dallo studio di Radio 105 – radio partner dell’evento – Max Brigante si collegherà con Los Angeles e chiacchiererà con l’artista coinvolgendo alcuni dei fan collegati per i quali sarà possibile intervenire in tempo reale per porre la propria domanda a Billie Eilish.