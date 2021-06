‘The Baker and The Beauty’, in seconda serata su Canale 5 dal 14 giugno

[CS] Lunedì 14 giugno su Canale 5, dopo l’appuntamento con Mr. Wrong prende il via The Baker and The Beauty, serie inedita che negli Stati Uniti ha suscitato un autentico caso mediatico dopo l’annuncio della sua chiusura, al termine della prima stagione, da parte di ABC.

Comedy-drama con ricchissimo cast latinos, The Baker and The Beauty è l’adattamento dell’acclamata serie israeliana Lehiyot Ita ideata da Assi Azar. L’azione di si sposta quindi dalle israeliane Bat Yam e Tel Aviv, all’americana Miami. A David Frankel (Il diavolo veste Prada, Io & Marley, Il matrimonio che vorrei) viene affidata la regia. La produzione a Universal Television, in collaborazione con Keshet Media Group (nota per Atufim, la pluripremiata Homeland), produttrice della serie originale.

The Baker and The Beauty narra la storia della fashion beauty influencer Noa Hamilton (Kelley), che incontra e poi si innamora di Daniel Garcia (Victor Rasuk, Stalker, Fifty Shades of Grey & Darker, The Mule), amatissimo figlio di una coppia di panettieri originari di Cuba.

Nel cast spiccano anche Dan Bucatinsky (The Post, Scandal) e Carlos Gómez (E.R., Shark, Friends, 24, The Glades, Madame Secretary, Law & Order True Crime, Desperado).