Love Island Italia da record: miglior esordio e titolo più visto su discovery+

[CS] Ottimi risultati per la prima settimana di Love Island Italia, il dating reality interattivo condotto da Giulia De Lellis e prodotto da Fremantle per Discovery Italia, dal 7 giugno disponibile con un appuntamento quotidiano su discovery+. Lo show ha registrato il miglior esordio di sempre su discovery+, confermandosi di puntata in puntata come il titolo più visto in piattaforma.

Nella prima settimana di rilascio, Love Island Italia ha raggiunto alti livelli di engagement facendo registrare alla piattaforma la miglior settimana dal lancio in termini di consumo con un +50% rispetto alla media.

Il dating ha conquistato il pubblico giovane (il 45% dei viewers digital ha tra i 16-25 anni e il 90% è under 45) e ha ottenuto ottimi risultati anche sui social: con quasi 400.000 interazioni è stato tra gli show più commentati della settimana, ha raggiunto complessivamente su Facebook, Instagram e Twitter oltre 3.200.000 di utenti e ha registrato 2.200.000 di impressions su Youtube.

Ottimi risultati social anche per la conduttrice Giulia De Lellis che con i post e le stories su Instagram dedicate a Love Island Italia ha raggiunto oltre 15.000.000 di impressions. L’APP ufficiale Love Island Italia, disponibile su App Store e Google Play, ad oggi è stata scaricata da oltre 40.000 utenti, diventati per l’occasione veri e propri autori del programma attraverso le votazioni.

Infine grande successo sui giovani anche in TV: nella settimana di programmazione degli episodi in replica su Real Time, il canale ha ottenuto picchi dell’8% di share sulle donne 15-19 e ha raggiunto 3.400.0000 di spettatori unici.