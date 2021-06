HRVY publica il singolo ‘1 Day 2 Nights’ scritto con Kylie Minogue

[CS] HRVY pubblica un nuovo singolo che promette essere senza dubbio la colonna sonora dell’estate 2021. La club banger 1 Day 2 Nights prende ispirazione dai DJ con cui HRVY ha lavorato in precedenza, una traccia pensata per farci cantare, ballare e festeggiare tutta l’estate e che segna l’entrata dell’artista nella famiglia BMG.

1 Day 2 Nights – caratterizzata da una melodia dance sinuosa, palpitante e carica di ottoni – è stata scritta a Londra da HRVY insieme a Kylie Minogue e a Sigala, collaboratore di Danny Shah, durante il lockdown. La traccia ha coinvolto anche Niamh Murphy (Little Mix, Melanie C) ed è stata mixata da Will Reeves (Bree Runway, A Boogie Wit Da Hoodie, Migos, Rico Nasty).

Sulla canzone HRVY ha affermato: “Volevo una canzone differente da quello che avevo fatto prima. Sono convinto che tutti abbiano bisogno di grandi beat e suoni con cui tornare fuori“.