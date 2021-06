Giulia Penna, il singolo per l’estate è ‘Savana’: “Più matura e consapevole”

[CS] Si intitola Savana (distribuzione Artist First) il nuovo singolo di Giulia Penna, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il brano è subito entrato nelle playlist editoriali New Music Friday e Novità Pop di Spotify.

Nato dalla collaborazione con Leo Pari e Gianluigi Fazio, Savana rappresenta un nuovo capitolo all’interno del percorso artistico di Giulia Penna. Su un tappeto musicale, in cui sonorità urban si fondono con il pop, Giulia racconta la sensazione di ricerca di un ragazzo, incontrato forse grazie al destino, in un luogo misterioso e selvaggio come quello di una savana.

«Savana mostra una Giulia più matura e consapevole – racconta l’artista – Grazie alla collaborazione con Leo Pari e Gianluigi Fazio sono riuscita a tirare fuori questo nuovo lato di me stessa. Con Leo Pari mi sono sentita subito a casa non solo perché siamo entrambi romani ma soprattutto per il suo modo di scrivere che sento molto vicino».