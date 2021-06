Enrico Nigiotti in tour: le date di ‘Notti di luna – chitarre e voce’ INFO

In attesa del tour teatrale di novembre 2021, il cantautore Enrico Nigiotti ha annunciato il ritorno live da luglio con Notti di luna – chitarre e voce. Una serie di concerti estivi proposti in un’inedita versione acustica che vedrà il cantautore esibirsi chitarra e voce per regalare ai suoi fan uno spettacolo emozionante in una dimensione più intima e coinvolgente.

Queste le prime date confermate (il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners):

24 luglio BERGAMO Lazzaretto

Lazzaretto 30 luglio MORROVALLE (MC) Arena San Francesco

(MC) Arena San Francesco 13 agosto CASTIGLIONCELLO (LI) – Castello Pasquini

A suonare sul palco insieme a Nigiotti vi sarà il chitarrista Mattia Tedesco, musicista che vanta diverse collaborazioni con grandi artisti del panorama musicale italiano. I biglietti per la data di Bergamo sono disponibili su DICE, mentre quelli relativi ai concerti di Morrovalle e Castiglioncello sono disponibili su www.ticketone.it.