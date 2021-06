Molla, esce l’album ‘Giovani Dentro’: “Per dire io esisto”

È disponibile da mercoledì 9 giugno Giovani Dentro (INRI), il nuovo album di Molla anticipato dai singoli 2 Accordie Goodbye My Love. “Questo disco parla di traguardi, invidia, amore diretto, parla di scontrini trovati nei jeans dopo anni, parla di ricordi, della vita di coppia, di come stiamo cambiando. – commenta Molla – È un disco che prima di tutto serve a me per dire in pochi minuti io esisto e poi per tutti quelli che si sentono giovani dentro come scelta di vita.” E con il disco uscirà il docufilm dallo stesso titolo, diretto dal collettivo di ragazzi pugliesi Frigobar.

L’album arriva a tre anni dal precedente e si veste di un progetto particolare: Molla racconterà l’album attraverso la storia di 9 personaggi, uno per ogni brano, come se fossero episodi diversi di una stessa serie tv collegata dal tema dell’essere “giovani dentro”.

Per l’occasione il cantautore ha avuto il piacere di collaborare anche con altri artisti, che hanno firmato con lui tre pezzi del disco: Erica Mou, Renzo Rubino e Zibba. Oltre la loro preziosa collaborazione ai brani hanno lavorato i seguenti musicisti e produttori: Alessio San Filippo (batterista di Levante, Nadàr Solo, Irama e tanti altri), Stefano Cosentini (trombettista degli Stag e altri), Tom Beaver (IL TRE, Izi, Mondo Marcio e tanti altri) e Simone Sproccati (ha lavorato con Salmo, Coma_Cose, I Segreti e tanti altri).

Questa la tracklist dell’album:

Stiamo cambiando Erica Mou Goodbye my love Dolcissimo problema Renzo Rubino 2 Accordi A casa presto Zibba Tutto Una bellissima sorpresa Superpizza