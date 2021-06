Fiorella Mannoia, estate live: annunciate le date del ‘Padroni di niente tour’ INFO

Fiorella Mannoia si prepara a tornare dal vivo durante l’estate con una serie di appuntamenti live a partire dal 18 luglio prossimo. L’artista calcherà i palchi delle principali venue all’aperto di tutta Italia dove, accompagnata dalla sua band, interpreterà live i brani del suo ultimo album di inediti “Padroni di niente” e le canzoni più amate del suo repertorio.

«Quest’estate ripartiamo: finalmente ci rivedremo, si torna a fare concerti sui palchi di tutta Italia – dichiara Fiorella Mannoia – Dopo mesi di stop, tornare a suonare significa, non solo per me, ma per i musicisti che mi accompagneranno e per tutte le persone che lavorano alla macchina di un tour, tornare a lavorare. E ovviamente tornare a vedere tutti voi e condividere con voi, in sicurezza, un po’ di normalità, oltre che la voglia di musica. Sono davvero felice. Stiamo tornando».

Queste le prime date estive confermate del Padroni di niente tour (calendario in aggiornamento):

18 luglio – Piazza Medford (Collisioni festival) – ALBA (CN) – Nuova data

(CN) – Nuova data 20 luglio – Castello Sforzesco – VIGEVANO (PV)

(PV) 21 luglio – Piazza Trento e Trieste – FERRARA

23 luglio– Piazza SS Annunziata – FIRENZE (recupero del concerto previsto il 24 luglio 2020)

(recupero del concerto previsto il 24 luglio 2020) 24 e 25 luglio – Cavea Auditorium Parco della Musica – ROMA

29 luglio – Anfiteatro Il Vittoriale – GARDONE RIVIERA (BS)

(BS) 7 agosto – Colonnato dei Domenicani – LINGUAGLOSSA (CT)

(CT) 8 agosto – Arena Villa Dante – MESSINA

10 agosto – Piazzale Stenditoio – CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)

(TP) 11 agosto – Castello di Lombardia – ENNA

13 agosto – Teatro al Castello – ROCCELLA JONICA (RC)

(RC) 15 agosto – Piazza Cavour – FOGGIA

17 agosto – Piazzale Miraglia – ALBEROBELLO (BA)

(BA) 24 agosto – Teatro delle Rocce – GAVORRANO (GR)

(GR) 25 agosto – Gran Teatro Puccini – TORRE DEL LAGO (LU)

(LU) 27 agosto – Piazza Grande – PALMANOVA (UD)

Per informazioni e dettagli su biglietti e prevendite consultare www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it .