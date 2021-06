Zo Vivaldi ci porta nel suo mondo musicale con il singolo d’esordio ‘Rumors’ INTERVISTA

Già autore per artisti come Fedez e Dark Polo Gang, il giovane Zo Vivaldi debutta sulla scena musicale con il singolo Rumors (Road Sound Records), brano – come ci racconta lui stesso – che introduce perfettamente nel mondo sonoro che vuole percorrere.

Cantautore e polistrumentista, Zo apre così una nuova pagina nella sua carriera senza trascurare l’impegno autorale per altri colleghi. Del resto, ci dice, anche il coinvolgimento nel team i autori per Amici è stato fondamentale per la sua crescita artistica così come il confronto. E mentre altri singoli sono già alle porte ci siamo fatti raccontare da Zo Vivaldi che sapore ha questo debutto e che cosa lo ha convinto a compiere il “grande salto”.

Ecco la nostra intervista video.