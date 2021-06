Torna Il Pagante: il nuovo singolo è ‘Open Bar’, invito a cogliere il momento INTERVISTA

È in radio e sulle piattaforme digitali Open Bar, il nuovo singolo del trio milanese Il Pagante prodotto da ITACA (il team di Merk & Kremont). E in questo inizio stagione di ripresa sotto molteplici punti di vista, proprio l’open bar diventa il simbolo di una libertà che è ancora tutta da ritrovare, ricostruire e rivivere. In fondo, da dieci anni a questa parte, Eddy Veerus, Roberta Branchini e Federica Napoli hanno saputo cantare il divertimento alla milanese e non solo come pochi altri.

Ma il progetto Il Pagante – come ci tengono a sottolineare i tre protagonisti – ha radici ben solide: dimenticate l’improvvisazione, alla spalle di ogni hit ci sono studio, osservazione e quel guizzo di talento coltivato che fa riconoscere le tendenze prima ancora che diventino di massa. E dopo Portofino dell’estate 2020, il trio dà il via libera all’estate con il suo Open Bar, brano nato in tempi non sospetti e diventato oggi più di ieri un invito a cogliere il momento.

Ecco la nostra intervista video a Il Pagante.