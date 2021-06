TikTok fra calcio e musica per Euro2020, le iniziative (compreso un live di Ed Sheeran)

Calcio d’inizio per Euro2020, con l’Italia in campo contro la Turchia per il primo match. Ma gli Europei non si si giocano solo in campo; si possono vivere anche online. TikTok, la piattaforma più amata dai giovani e giovanissimi, schiera una serie di iniziative dedicate al calcio per condividere passioni ed emozioni. Del resto tra i mondi più popolosi di TikTok c’è quello dello sport e in tempi di Euro2020 la materia è particolarmente calda.

“Il calcio su TikTok è una storia di successo”, afferma Normanno Pisani, Head of Content and Partnership. E i numeri sono esorbitanti, con contenuti da oltre 1,5 miliardi di visualizzazioni al giorno e una costellazione fatta di trend, effetti, squadre, sportivi e live. Fra i trend di maggiore successo, divenuti virali, ci sono stati per esempio #CiaoSerieA, #StitchCalcio e #TikTokCalcio variamente interpretati dagli utenti di tutto il mondo.

“TikTok dà l’opportunità anche alle squadre di raccontare la propria storia e ci sono sempre più calciatori che vogliono connettersi con i fan attraverso la piattaforma – continua Pisani – Con gli Europei vorremmo sviluppare questi spazi di racconto e condivisione. Nello specifico nell’app racconteremmo Euro2020 con un profilo ufficiale creato con UEFA e un Hub dedicato, punto d’incontro per tutto quello che riguarderò il calcio con highlights, retroscena, trend e contributi di creators“.

Il live show di Ed Sheeran

E tra la chicche musicali c’è un fuoriclasse come Ed Sheeran. “È la dimostrazione di come questa piattaforma abbia la capacità di mettere insieme mondi e storie, in questo caso sport e la musica – continua ancora Pisani – Ottima indicazione di come TikTok unisca passioni diverse in una fruizione dei contenuti differente“. Il cantautore britannico sarà protagonista di una performance live in cui regalerà alcune delle canzoni del suo repertorio e per la prima volta dal vivo il nuovo singolo Bad Habits. A ospitarlo lo stadio della sua squadra del cuore.

Lo show è stato annunciato sul canale dell’artista grazie anche all’aiuto dell’icona sportiva David Beckham. L’appuntamento, dunque, è per il 25 giugno dalla Portman Road di Ipswich Townper lo show UEFA Euro 2020 di TikTok. Il set – diretto dal collaboratore di lunga data di Ed Sheeran, Emil Nava – sarà in diretta globale su TikTok (@edsheeran) dalle ore 22 locali.

Non solo cori da stadio

E per chi cerca la giusta colonna sonora per i propri video dedicati allo sport più bello del mondo, nella sezione suoni dell’app sono disponibili:

la playlist Calcio⚽ che include il nuovo singolo Coro Azzurro de Gli Autogol con DJ Matrix, Ludwig e Arisa, Benvenuti in Italy di Rocco Hunt (canzone italiana ufficiale degli Europei 2019) e la canzone ufficiale degli Euro2020 We Are The People di Martin Garrix feat Bono & The Edge

