Motta, il tour estivo 2021 dal 26 giugno DATE & INFO

Parte il 26 giugno dal Goa Boa di Genova il nuovo tour di Motta che torna finalmente sul palco per presentare dal vivo il suo nuovo lavoro discografico Semplice, pubblicato il 30 aprile da Sugar. Motta sarà in tour con un ricco calendario di concerti con cui girerà l’Italia per tutta l’estate e ritornerà, finalmente, a quella che è la dimensione essenziale per un artista come lui che è cresciuto, umanamente e professionalmente, sopra i palchi, suonando senza quasi mai fermarsi.

Semplice tour assume una connotazione per lui ancora più forte e viscerale soprattutto in questo periodo di ripartenza. L’ultimo live lo tenne il 28 settembre 2019 quando chiuse un lungo tour e tre anni intensi con uno speciale concerto nella prestigiosa sala Santa Cecilia dell’ Auditorium Parco della Musica e ora è arrivato il momento di ripartire.

Il tour è organizzato da Locusta Booking, di seguito il calendario delle date confermate:

26.06 Genova – Goa-Boa_ Villa Seera Greenside!

– Goa-Boa_ Villa Seera Greenside! 27.06 Codroipo (UD)- Villa Manin Estate 2021

(UD)- Villa Manin Estate 2021 10.07 Pistoia – Pistoia Blues

– Pistoia Blues 18.07 Mantova – Arena Bike In

– Arena Bike In 21.07 Milano – Carroponte

– Carroponte 22.07 Anfiteatro Romano di Arezzo – Arezzo Music Fest 2021

– Arezzo Music Fest 2021 24.07 Abbazia di Corazzo (CZ) – Aghia Sophia Fest

(CZ) – Aghia Sophia Fest 06.08 Ostuni (BR) – Foro Boario

(BR) – Foro Boario 18.08 Agrigento – Ellenic Festival

– Ellenic Festival 21.08 Brescia – Radio Onda d’Urto

– Radio Onda d’Urto 22.08 Galzignano Terme (PD) -Anfiteatro del Venda

(PD) -Anfiteatro del Venda 28.08 Senigallia (AN) – Mamamia

(AN) – Mamamia 29.08 Torino – Todays Festival

– Todays Festival 07.09 Bologna – Arena Puccini

– Arena Puccini 10.09 Roma – Auditorium Parco della Musica

Insieme a Motta (voce, chitarra acustica e percussioni), saliranno sul palco Cesare Petulicchio (batteria), Giorgio Maria Condemi (chitarre), Carmine Iuvone (violoncello), Matteo Scannicchio (tastiere/elettronica) e Francesco Chimenti ( basso/violoncello).