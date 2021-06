Gli Europei di calcio su Spotify con playlist dedicate e podcast

Calcio d’inizio per EURO 2020 che sbarcano anche su Spotify con una serie di iniziative per celebrare l’evento calcistico. Due i contenuti dedicati: la playlist Notti Magiche che accompagnerà durante la manifestazione continentale e il podcast originale Disruptive – Il prima e il dopo nel calcio, che racconta le storie dei personaggi, delle giocate e delle idee che hanno rivoluzionato la storia di questo sport.

Il calcio fa parte del DNA degli italiani e per questo motivo il podcast, condotto da Angelo Astrei e prodotto da Gli Ascoltabili, parla del mondo del pallone, ma è anche un’occasione per discutere di società, costume e rivoluzioni. Disruptive si sviluppa in venti puntate pubblicate ogni mercoledì con tanti ospiti ed è già disponibile il primo episodio Francesco Totti, le conseguenze dell’amore che ha come ospite Paolo Condò.

E per immergersi nella musica, ecco Notti Magiche, che include successi senza tempo come Un’Estate Italiana di Edoardo Bennato e Gianna Nannini o La leva calcistica della classe ‘68 di Francesco De Gregori, ma anche le ultime hit, come Coro Azzurro degli Autogol feat Arisa & Ludwig.