Baby K è una ‘Donna sulla Luna’: “Bisogna fidarsi del viaggio e camminare, sempre”

Da venerdì 11 giugno è disponibile, nelle versioni fisica e digitale, il nuovo album di Baby K, dal titolo emblematico Donna sulla luna. “È un disco coerente e molto colorato che tocca tante sfumature pop e latin, una riflessione del mio percorso e sul punto in cui trovo – racconta Claudia presentando il progetto – Molti traguardi che ho raggiunto li conoscete ma arriva un momento in cui riflettere sulla partenza, su come sono arrivata a certi successi e da dove è nato tutto“.

E continua: “È stato un percorso lungo, iniziato con l’autoproduzione quando rappavo dentro un armadio. E il viaggio è molto importante perché è capace di cambiarti, porta una crescita, un’evoluzione anche grazie al superamento delle difficoltà. Ovviamente spero che il cambiamento sia sempre in meglio. Nasco come ragazza semplice senza ambizioni troppo grandi ma da subito volevo essere la versione migliore di me stessa e questo mi ha portato a focalizza un certo approccio alle cose… Per me è importante lavorare a testa bassa, fidarsi del viaggio e camminare, macinare“.

Non volevo autocelebrarmi – specifica quindi Baby K – ma celebrare i traguardi che le donne possono raggiungere quando hanno una visione e hanno il coraggio di esporsi con le proprie idee, anche sbattendo la testa.

BABY K

E proprio sulla sua esperienza di donna nel rap prima e nel latin pop poi, Baby K osserva: “È più difficile per una donna affermarsi, c’è un gap fra capacità e immagine come se non possano coesistere: o sei rap o sei pop, o sei carina o hai talento. Ma perché? Il fattore credibilità è un argomento che nel 2022 va ancora affrontato. Ma credo ci sia anche del sessiamo fra le donne stesse e nell’ascolto: ci si sente più confortevoli ascoltando gli artisti maschi rispetto alle donne. E questo oggi è davvero assurdo“.

Il viaggio di Baby K in Donna sulla luna tocca ben nove tappe e vede collaborazioni eccellenti, ecco la tracklist ufficiale:

Intro Mohicani Boomdabash & Baby K Prod. Takagi & Ketra Pa Ti feat. Omar Montes Non Mi Basta Più feat. Chiara Ferragni Prod. Rocco Rampino Cuando Te Vi Prod. Rocco Rampino Skit Samurai Jay Playa Prod. Zef Skit Boro Boro Dinero feat. Samurai Jay e Boro Boro Prod. Rocco Rampino Buenos AiresProd. Zef LunaProd. F. “Katoo” Catitti – Zef Skit Tedua Me Gusta feat. Tedua Prod. Rocco Rampino Rosso Amarena feat. Gigi D’Alessio Prod. Rocco Rampino Skit Giaime Mia feat. Giaime Prod. Zef Maglietta e Jeans Prod. Jvli TornadoProd. Rocco Rampino Skit Enzo Dong Buenos Aires Remix feat. Enzo Dong & Lele Blade Prod. Don Joe

In occasione della pubblicazione dell’album Baby K ha annunciato anche un nuovo tour, in calendario per il 2022 (Friends&Partners). Queste le prime date:

22 aprile 2022 – Viper a Firenze

23 aprile 2022 – Hall a Padova

29 aprile 2022 – Orion a Roma

30 aprile 2022 – Magazzini Generali a Milano.

Le prevendite dei biglietti sono disponibili via Ticketone e Vivaticket da venerdì 11 giugno, alle ore 16:00.