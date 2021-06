Leon Faun annuncia l’album di debutto ‘C’era una volta’, dal 25 giugno

[CS] Leon Faun annuncia l’uscita di C’era una volta, il suo album d’esordio, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in versione cd fisico e vinile, anche autografati, per Island Records (Universal Music Italia)/ Thaurus. Leon Faun si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico per il suo percorso unico in cui è l’arte, sotto diverse forme, a fare da filo conduttore.

A partire dal mondo cinematografico: il giovane artista romano sarà infatti protagonista del film La terra dei figli girato da Claudio Cupellini e distribuito da 01 distribution, in uscita il primo luglio al cinema. Sul piano musicale, Leon Faun ha pubblicato singoli di successo che hanno totalizzato milioni di stream e views (tra cui spicca la sua traccia più famosa Oh Cacchio che ad oggi conta oltre 16.5 milioni di stream), portandolo ad essere riconosciuto come una tra le penne più interessanti e innovative della scena rap e trap italiana.

Apripista di un nuovo filone, quello del fantasy rap, Leon Faun dà vita attraverso i suoi brani a un proprio personale mondo costellato di riferimenti che attingono dal suo ricco bagaglio di libri, fumetti, giochi e film che lo hanno formato fin dall’infanzia, con testi e giochi di parole dal carattere immaginifico.