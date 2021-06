In arrivo su DeAJunior ‘Mindful Camp’, dal 21 giugno con Giulia Bevilacqua

Dopo yoga e tai chi, DeAJunior punta sulla mindfulness e lo fa con Mindful Camp, primo programma televisivo per avvicinare grandi e bambini alla pratica che ha come obiettivo il raggiungimento del grado massimo di consapevolezza per uno stato di benessere completo. Il programma vede alla conduzione Giulia Bevilacqua – attrice, appassionata di mindfulness e soprattutto una mamma – e va in onda dal 21 giugno, dal lunedì al venerdì alle ore 14.15 su DeAJunior (Sky, 623; disponibile anche on demand su Sky e su NOW TV).

Cuore di Mindful Camp è la tenda Mindfulness: accogliente e colorata, trasporta chi ci entra in una nuova dimensione, un mondo in cui i bambini imparano a conoscersi, ascoltando sé stessi e il proprio corpo.

Con Giulia e gli speciali aitanti – il coniglietto Gentile e la scimmietta Attenta – i piccoli spettatori sono guidati in forma di gioco nella visualizzazione e nell’immaginazione di oggetti, persone ed emozioni.

In ogni puntata verrà affrontato un aspetto della mindfulness, a partire dai sensi a cui è dedicata la prima puntata. Attraverso il “gioco della merenda” i bambini capiranno come assaporare una barretta di cioccolato prestando attenzione a tutti i sensi dell’essere umano. Come profuma? Di cosa sa? Di che colore è?

Il programma Mindful Camp prevede venti episodi ed è realizzato da KidsMe, la children content factory del gruppo De Agostini Editore.