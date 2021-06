Francesco Gabbani il 4 luglio all’Arena di Verona per l’unico live estivo INFO

[CS] Francesco Gabbani sarà domenica 4 luglio in concerto nella meravigliosa Arena di Verona per un evento unico. Lo spettacolo, che prende il titolo In Arena e Viceversa, sarà un concerto che racchiude cinque anni di musica e un’occasione per celebrare i suoi successi e, per chi avrà acquistato il biglietto, l’unica possibilità per vedere quest’estate Gabbani dal vivo. Questa sarà infatti l’unica data estiva per il cantautore toscano, che si prenderà poi una pausa per lavorare al nuovo disco e a un nuovo progetto in previsione di un autunno che sarà ricco di sorprese.

Il concerto avrà una scaletta studiata appositamente per l’occasione. Tra musica ed emozioni, accompagnato dalla sua band, Gabbani presenterà i suoi primi brani, i successi sanremesi, le canzoni che hanno emozionato e fatto ballare tutti quanti, più alcune sorprese. Lo spettacolo è prodotto da Vivo Concerti e sono riaperte, da ieri, le prevendite dei biglietti. Tutte le info sono disponibili sul sito www.vivoconcerti.com

Informazioni sul concerto:

Lunedì 4 luglio 2021 Verona, Arena di Verona

Orari:

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prevendite: https://www.ticketone.it/artist/francesco-gabbani/