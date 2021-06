‘Europei a casa The Jackal’: “Saremo una divertentissima cornice alla nazionale”

Prima produzione RaiPlay a Napoli, venerdì 11 giugno è calcio d’inizio per Europei a casa The Jackal con protagonista il gruppo di videomaker napoletani che racconteranno con ironia le partite di calcio di Euro2020. Sette gli appuntamenti previsti e, il giorno successivo alla diretta, sarà disponibile una sintesi coi momenti più divertenti. Con un occhio alla partita e uno ai social, i The Jackal accoglieranno attorno al loro divano, di volta in volta, amici e ospiti VIP sempre nuovi, senza risparmiare commenti e reazioni davanti alle azioni di gioco più emozionanti.

“Il concetto di nazionale unisce tutti, anche chi è tifoso di altre squadre, e nessun altro tema come questo riporta all’idea di integrazione“, commenta Aurora. “Come per ogni video cerchiamo linguaggio differente mettendoci in gioco in questo caso con la tv e la diretta – continua Ciro – Abbiamo fatto training per affrontare un canale di comunicazione nuovo per noi. Sentiamo la responsabilità di fare un bel lavoro e vogliamo ricreare quel sentimento di appartenenza bello e importante. Saremo una divertentissima cornice alla nazionale, mi auguro almeno“.

“Non abbiamo pretesa di rivolgerci a un pubblico super esperto – specifica quindi Claudia – noi ci rivolgiamo più ai tifosi che a persone esperte, quelli che si lasciano prendere dal trasporto emotivo del momento. La partita è il fulcro centrale e avrà tuta la nostra attenzione: noi ci gireremo attorno commentandola con molta umiltà, per intrattenere“. Conclude Simone: “Cercheremo di ricreare il clima di socialità tra amici che accorcia le distanze dopo un periodo che ci ha tenuti lontani. E chi ci guarderà si sentirà coinvolto in questo gruppo.“

“Per noi il ritorno dei The Jackal in esclusiva su RaiPlay è una vera festa – commenta Elena Capparelli, direttore di RaiPlay – Regalare al nostro pubblico un racconto leggero e ironico su un evento così atteso come gli Europei di calcio, è un altro modo per fare il tifo per i nostri atleti e festeggiare tutti insieme questo lento riavvicinamento alla normalità“.

Europei a casa The Jackal, prodotto in esclusiva per la piattaforma digitale Rai, inizia venerdì 11 giugno alle 20.50, con il debutto dell’Italia agli Europei contro la Turchia, per poi proseguire mercoledì 16 giugno alle 21 (Italia-Svizzera) e domenica 20 giugno alle 18 per Italia-Galles.